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З початку року електронними сервісами скористалися 33% від загальної кількості платників
|Суспільство | 21-07-2021, 16:19
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З початку 2021 року фахівці Центрів обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області надали 109138 адміністративних послуг, з них 35651 - в електронній формі. Тож, електронними сервісами скористалися 33% від загальної кількості платників, які зверталися за адмінпослугами.
Найчастіше платники податків користувалися Електронним кабінетом при отриманні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (68% від загальної кількості виданих довідок), послуг з реєстрації реєстратора розрахункових операцій (78%), реєстрації книг обліку розрахункових операцій (80%), послуги з реєстрації платника єдиного податку (69 %) тощо.
З переліком адміністративних послуг, що надаються Головним управлінням ДПС у Львівській області, інформаційними картками адміністративних послуг та зразками документів, необхідних для їх отримання, можна ознайомитись на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області» у розділі «Адміністративні послуги» (lv.tax.gov.ua).
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