ЧЕРЕЗ ДРІБ’ЯЗКОВУ ПАРТІЮ ПРИХОВАНИХ СИГАРЕТ В УКРАЇНЦЯ ВИЛУЧИЛИ МІКРОАВТОБУС Суспільство | 21-07-2021, 16:23 0 93







ВІДЕО https://youtu.be/IcI4oZONWp0



Приховані сигарети виявили сьогодні в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону виявили спільно з співробітниками митниці.



Під час поглибленого огляду мікроавтобуса «Мерседес», яким на виїзд з України прямував 24-річний мешканець Львова, під декоративною обшивкою салону, спільна оглядова група прикордонників та митників виявила 220 пачок тютюнових виробів різних марок.



Українець віз зі Львова до Італії семеро українських заробітчан, яким через хитрощі водія довелося перервати свою подорож.



Сигарети та мікроавтобус у горе-контрабандиста вилучили. Їх сума оцінки наразі встановлюється.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



