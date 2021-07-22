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Зросла кількість загиблих через повінь у Китаї
|Суспільство | 22-07-2021, 07:23
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|Щонайменше 25 людей загинули внаслідок повені в китайській провінції Хенань.
Джерело: Reuters
Деталі: Сім осіб зникли безвісти.
Серед загиблих були чотири жителі міста Гун'ї, розташованого на березі Жовтої ріки, як і столиця провінції Чженчжоу.
Уточнюється, що в Чженчжоу близько 100 тисяч осіб були евакуйовані.
У найближчі три дні в Хенань очікується більше дощів, і Народно-визвольна армія відправила більше 5700 солдатів і військовослужбовців для допомоги в пошуково-рятувальних операціях.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 12 загиблих.
Передісторія:
В Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла протягом кількох днів.
Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.
У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу.
Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.
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