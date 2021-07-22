В Індії 45 тисяч людей заразилися “чорним грибком” — донедавна це була рідкісна інфекція Суспільство | 22-07-2021, 07:30 0 129 В Індії зареєстрували більше 45 тисяч випадків зараження "чорним грибком" - мукормікозом - за останні два місяці.





Джерело: AFP з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Індії та державну міністерку охорони здоров'я Бхараті Правін Павар



Деталі: Кількість заражень досягла піку в травні і червні і з тих пір істотно знизилася.



Згідно з урядовими даними, найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована в штаті Махараштра - 9 348.



Бхараті Правін Павар заявила , що понад 4 200 людей померли від недуги.



Довідково. Мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Вона викликана впливом слизової цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гною і гнилих фруктах і овочах. Мукормікоз вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з сильним імунодефіцитом, таких як хворі на рак або люди з ВІЛ / СНІДом. Єдиними ліками, ефективним проти грибкової інфекції, є протигрибкова внутрішньовенна ін'єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів) за дозу і яку потрібно вводити кожен день протягом восьми тижнів.



Загальна смертність від мукормікозу становить 50%.





Передісторія:



У травні індійський уряд оголосив грибок епідемією.

Раніше інфекція вважалася дуже рідкісною. До пандемії в Індії в середньому реєструвалося 20 випадків захворювання на рік. В зоні ризику були люди ризику з сильно ослабленим імунітетом, включаючи людей з високим рівнем цукру в крові, ВІЛ або реципієнти трансплантатів.

Під час пандемії кількість випадків різко зросла, зазвичай вражаючи пацієнтів, що видужали від COVID-19.

Лікарі вважають, що мукормікоз у людини може бути викликаний вживанням стероїдів – необхідного лікування тяжкохворих пацієнтів з COVID-19. Вони зменшують запалення легенів і ймовірно можуть допомогти, коли імунна система організму переходить в режим надмірної боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові.

Вважається, що падіння імунітету могло спровокувати ці випадки мукормікозу.