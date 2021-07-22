УКРАЇНКА НАМАГАЛАСЬ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ЧУЖИМ ПАСПОРТОМ Суспільство | 22-07-2021, 13:30 0 100







Чужий паспорт

Леся Федорова

22 липня 2021, 12:00:41



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ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ



ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ



МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН



89600 Україна, м. Мукачево , вул. Недецеї 45 тел.:(03131) 2-25-21,







Учора ввечері в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону виявили жінку, яка при перетині кордону надала для перевірки чужий паспорт.



41-річна українка пояснила прикордонникам, що, поспішаючи у закордонну поїздку, помилково взяла паспорт своєї сестри.



Своїми діями жінка здійснила правопорушення передбачене ч.1 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», на неї було складено протокол про адмінправопорушення. Справу скеровано до суду.



За вчинене правопорушення наша співвітчизниця може бути притягнена до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 8500 гривень, або ж адміністративного арешту на строк до 15 діб.



Прикордонники нагадують про необхідність завчасно готуватись до закордонних поїздок - перевіряти наявність усіх необхідних для перетину кордону документів їх справність, термін дії тощо.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



