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Оголошено переможців конкурсів міжрегіональних обмінів у рамках Програми підтримки міжрегіональної співпраці «Змінимо країну разом»

Суспільство | 22-07-2021, 13:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    


Оголошено переможців конкурсів міжрегіональних обмінів у рамках Програми підтримки міжрегіональної співпраці «Змінимо країну разом»
Сьогодні, 22 липня, відбулося засідання Конкурсної ради конкурсів міжрегіональних обмінів у рамках Програми підтримки міжрегіональної співпраці «Змінимо країну разом», що реалізує Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна».

З 58 поданих заявок 29 проєктів рекомендовано до фінансування за кошти обласних бюджетів Львівської і Закарпатської областей.

Відтак, у 2021 році буде реалізовано ще 13 міжрегіональних освітніх проєктів, 13 у сфері культури і 3 – медійних загальним бюджетом понад 2,6 млн гривень.

Співпраця із Луганською і Донецькою областями є для Асоціації традиційною, тож прогнозовано найбільша кількість проєктів-переможців включає партнерство саме з цими регіонами: 9 проєктів у співпраці з Луганщиною і 7 із Донеччиною.

Завдяки розширенню території реалізації Програми буде втілено 5 ініціатив у партнерстві із закладами Дніпропетровської області, по 3 – Запорізької і Харківської, 1 у співпраці із Сумською областю, а один проєкт об’єднує одразу 7 областей: Закарпатську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Сумську і Харківську.

Довідково:
Програма підтримки міжрегіональної співпраці «Змінимо країну разом» реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» з 2018 року у партнерстві із Львівською і Закарпатською обласними радами, Львівською, Луганською і Донецькою обласними державними адміністраціями. У 2018-2020 роках профінансовано 99 проєктів-переможців.
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