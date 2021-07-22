Учасникам злочинної групи, яка труїла та оббирала заробітчан повідомлено про підозру Суспільство | 22-07-2021, 13:41 0 189





За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактами нападів з метою заволодіння чужим майном та незаконному заволодінні важливими особистими документами (ч.4 ст.187, ч.3 ст.357 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=291626&fp=180), чоловіки на територіях вокзалів Львова знайомилися з громадянами, які повернулися в Україну із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти до місця їхнього призначення, а по дорозі пригощали алкоголем. У алкогольні напої фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння, затуманює свідомість, а при передозуванні – призводить до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та смерті. Коли потерпілий втрачав свідомість, у нього відбирали особисті речі та залишали на узбіччі.



Загалом, учасники організованої групи вчинили 18 нападів, та заволоділи грошовими коштами і майном потерпілих на загальну суму 680 тис грн.



За клопотанням прокурора, всім учасникам організованої групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



