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Учасникам злочинної групи, яка труїла та оббирала заробітчан повідомлено про підозру
|Суспільство | 22-07-2021, 13:41
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактами нападів з метою заволодіння чужим майном та незаконному заволодінні важливими особистими документами (ч.4 ст.187, ч.3 ст.357 КК України).
Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=291626&fp=180), чоловіки на територіях вокзалів Львова знайомилися з громадянами, які повернулися в Україну із заробітків, входили у довіру, пропонували безкоштовно підвезти до місця їхнього призначення, а по дорозі пригощали алкоголем. У алкогольні напої фігуранти завчасно підмішували лікарський препарат, який при безконтрольній дозі викликає у людини отруєння, затуманює свідомість, а при передозуванні – призводить до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та смерті. Коли потерпілий втрачав свідомість, у нього відбирали особисті речі та залишали на узбіччі.
Загалом, учасники організованої групи вчинили 18 нападів, та заволоділи грошовими коштами і майном потерпілих на загальну суму 680 тис грн.
За клопотанням прокурора, всім учасникам організованої групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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