Західне регіональне управління Суспільство | 22-07-2021, 16:52 0 72











В РАМКАХ ОПЕРАЦІЇ «КАРПАТИ - 2021» ПРИКОРДОННИКИ СПІЛЬНО З НАЦГВАРДІЙЦЯМИ ОХОРОНЯТИМУТЬ КОРДОН НА ЗАКАРПАТТІ







На Закарпатті триває операція «Карпати - 2021», яка проводиться за ініціативи Державної прикордонної служби України. Її основною метою є запобігання та протидія незаконному переміщенню через державний кордон нелегальних мігрантів, тютюнових виробів, а також інших товарів та вантажів.



До проведення операції залучено представників різних правоохоронних, силових та фіскальних органів України. Крім того, постійно здійснюється взаємодія із прикордонниками суміжних країн.



Вчора на ділянку Мукачівського загону прибули військовослужбовці Національної гвардії, а відтак патрулювання держрубежу здійснюватимуть спільні прикордонні наряди. Основні зусилля правоохоронців зосереджено на українсько-румунській ділянці кордону, де постійно фіксуються спроби незаконного переміщення тютюнових виробів, а з настанням сприятливих погодних умов, такі спроби активізувалися.



Перед початком спільних патрулювань правоохоронці провели нараду, на якій обговорили особливості ділянки загону, елементи обстановки, що склалась у прикордонні та визначили основні завдання щодо забезпечення надійної охорони кордону.



Варто зауважити, що спільна діяльність учасників операції спрямована не лише на затримання виконавців на кордоні, а й на виявлення усіх фігурантів незаконних схем – до організаторів включно, а також виявлення місць накопичення товарів та потужностей з виготовлення контрафактної продукції, місць перебування незаконних мігрантів тощо.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



