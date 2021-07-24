|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Відвантаження товару до реєстрації платником ПДВ, а отримання коштів за товар –після: чи потрібно сплачувати ПДВ з такої операції
|Суспільство | 23-07-2021, 12:22
| 0 176
|
Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до п. 201.8 ст. 201 Податкового кодексу України право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 Податкового кодексу України.
Якщо у платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія відбулася після такої реєстрації платника ПДВ, то податкове зобов’язання з ПДВ за такою операцією не нараховується, за умови, що такий платник не обрав касовий метод визначення податкового зобов’язання.
Якщо ж платником ПДВ застосовується касовий метод визначення податкових зобов’язань, то у разі надходження за фактом оплати поставлених товарів/послуг після його реєстрації платником ПДВ, він зобов’язаний задекларувати податкові зобов’язання з ПДВ та погасити їх у встановленому законодавством порядку.
Крім цього, якщо платник до його реєстрації платником ПДВ, на дату виникнення першої події, зобов’язаний був зареєструватись платником ПДВ, у зв’язку з досягненням обсягу оподатковуваних операцій 1000000 грн., але не зареєструвався, то податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються, а право на податковий кредит не надається.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека...
|23-07-2021, 18:58
| >>>
|(ВІДЕО) Операція ALECRIN: українські прикордонники допомогли викрити діяльність тютюнової мафії на Піринеях...
|23-07-2021, 17:19
| >>>
|За позовом прокуратури територіальній громаді міста Борислав повернуть земельну ділянку вартістю понад 6,8 млн грн...
|23-07-2021, 17:15
| >>>
|«Хотів попробувати як це вбивати людину» – підозрюваного взяли під варту...
|23-07-2021, 12:31
| >>>
|Відвантаження товару до реєстрації платником ПДВ, а отримання коштів за товар –після: чи потрібно сплачувати ПДВ з такої операції...
|23-07-2021, 12:22
| >>>
|Західне регіональне управління...
|22-07-2021, 16:52
| >>>
|Учасникам злочинної групи, яка труїла та оббирала заробітчан повідомлено про підозру...
|22-07-2021, 13:41
| >>>
|