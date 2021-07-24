|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
«Хотів попробувати як це вбивати людину» – підозрюваного взяли під варту
|Суспільство | 23-07-2021, 12:31
| 0 171
|
Суд задоволив клопотання прокурора Стрийської окружної прокуратури про обрання 27-річному жителю Сколе, якого підозрюють у вбивстві, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч.2 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, підозрюваний 17 липня близько опівночі двома пострілами з вогнепальної зброї застрелив жителя Стрия. Як було встановлено в подальшому, це саме він здійснив вбивство у місті Стрию 4 липня поточного року. На момент вчинення злочинів чоловік не знаходився у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На обліку в психоневрологічному диспансері не перебував.
Під час допиту чоловік зізнався, що перший раз застрелив людину тому що хотів дізнатися як це, коли ти когось вбиваєш, а мотивацією до другого вбивство було бажання побороти страх, який виник після першого.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека...
|23-07-2021, 18:58
| >>>
|(ВІДЕО) Операція ALECRIN: українські прикордонники допомогли викрити діяльність тютюнової мафії на Піринеях...
|23-07-2021, 17:19
| >>>
|За позовом прокуратури територіальній громаді міста Борислав повернуть земельну ділянку вартістю понад 6,8 млн грн...
|23-07-2021, 17:15
| >>>
|«Хотів попробувати як це вбивати людину» – підозрюваного взяли під варту...
|23-07-2021, 12:31
| >>>
|Відвантаження товару до реєстрації платником ПДВ, а отримання коштів за товар –після: чи потрібно сплачувати ПДВ з такої операції...
|23-07-2021, 12:22
| >>>
|Західне регіональне управління...
|22-07-2021, 16:52
| >>>
|Учасникам злочинної групи, яка труїла та оббирала заробітчан повідомлено про підозру...
|22-07-2021, 13:41
| >>>
|