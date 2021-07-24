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«Хотів попробувати як це вбивати людину» – підозрюваного взяли під варту

Суспільство | 23-07-2021, 12:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 171 171    




Суд задоволив клопотання прокурора Стрийської окружної прокуратури про обрання 27-річному жителю Сколе, якого підозрюють у вбивстві, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч.2 ст.115 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, підозрюваний 17 липня близько опівночі двома пострілами з вогнепальної зброї застрелив жителя Стрия. Як було встановлено в подальшому, це саме він здійснив вбивство у місті Стрию 4 липня поточного року. На момент вчинення злочинів чоловік не знаходився у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На обліку в психоневрологічному диспансері не перебував.

Під час допиту чоловік зізнався, що перший раз застрелив людину тому що хотів дізнатися як це, коли ти когось вбиваєш, а мотивацією до другого вбивство було бажання побороти страх, який виник після першого.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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