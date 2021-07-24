За позовом прокуратури територіальній громаді міста Борислав повернуть земельну ділянку вартістю понад 6,8 млн грн Суспільство | 23-07-2021, 17:15 0 143





За позовом органів прокуратури Львівщини рішенням Господарського суду розірвано договір оренди земельної ділянки загальною площею 5,6 га, що знаходиться в місті Бориславі, вартістю 6 824 тис грн, та постановлено стягнути заборгованість у розмірі 136 тис грн.







Встановлено, що впродовж тривалого часу суб’єкт господарювання ухилявся від виконання зобов’язання за договором та систематично не сплачував орендну плату за користування земелькою ділянкою.







Виявивши порушення законодавства, прокуратура скерувала до суду позов, який повністю задоволено.











Відділ інформаційної політки



Львівської обласної прокуратури