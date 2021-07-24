(ВІДЕО) Операція ALECRIN: українські прикордонники допомогли викрити діяльність тютюнової мафії на Піринеях Суспільство | 23-07-2021, 17:19 0 155





Під час операції на Піренеях провели 125 обшуків, виявили нелегальне виробництво, де експлуатували українців, вилучили сировину та кошти на 11,5 млн €.



Операцію ALECRIN проводили представники Цивільної гвардії Іспанії та Національної гвардії Португалії у співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству OLAF, європейським агентством Євроюст, правоохоронцями Румунії, Словаччини та України.



Зокрема оперативні співробітники Держприкордонслужби України виявили, що вихідці з пострадянського простору вербували на нелегальне виробництво в ЄС мешканців Львівщини, які мають досвід роботи на тютюновій фабриці. Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угрупування.



У ході операції ALECRIN з 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також наш співвітчизник. Під час активних заходів вилучили сигарети, сировину та засоби для їх нелегального виробництва, а також 7 одиниць вогнепальної зброї та техніку.



Безпосередньо в Іспанії провели 28 обшуків та 27 арештів, вилучили 15 млн. сигарет та 50,5 тонни тютюну. У Муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України. Ще одна лінія була виявлена на етапі монтування.



У Португалії проведено 97 обшуків та 2 арешти, вилучено 2 млн. шт. сигарет та 6 центнерів сировини.



Держприкордонслужба України продовжує інтеграцію в Європейський безпековий простір та системно протидіє транскордонній злочинності. За сприяння оперативних співробітників Держприкордонслужби колеги з ЄС вже неодноразово виявляли злочинну діяльність, орієнтовану на виробництво сигарет. Так у 2017 році в іспанській провінції Гранада виявили нелегальну фабрику з виробництва тютюнових виробів, спроможністю виробництва 2 млн. сигарет на добу https://www.youtube.com/watch?v=PMMx1FgJg-U. А в 2020-му в Іспанії та Нідерландах викрили 4 підпільних тютюнових цехи, на яких незаконно експлуатували 28 громадян України. Тоді було затримано 49 осіб, вилучено 33,6 млн цигарок, 60 400 кг тютюну та виробниче обладнання https://dpsu.gov.ua/ua/news/Mizhnarodni-zlochinci-verbuvali-ukrainciv-dlya-nelegalnogo-tyutyunovogo-promislu-v-krainah-S/.