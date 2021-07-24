   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 24/07/2021 Наступного тижня у Львові також щепитимуть вакциною Moderna...>> Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека...>> (ВІДЕО) Операція ALECRIN: українські прикордонники допомогли викрити діяльність тютюнової мафії на Піринеях...>> За позовом прокуратури територіальній громаді міста Борислав повернуть земельну ділянку вартістю понад 6,8 млн грн...>> «Хотів попробувати як це вбивати людину» – підозрюваного взяли під варту...>> Відвантаження товару до реєстрації платником ПДВ, а отримання коштів за товар –після: чи потрібно сплачувати ПДВ з такої операції...>> В Індонезії та Бразилії – майже по півтори тисячі смертей за добу від COVID...>> Близько 100 офіцерів та їхні родини страждають "гаванським синдромом" – ЦРУ...>> Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон...>> Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив батька до смерті та поїхав за новою дозою алкоголю: підозрюваного взяли під варту...
16-07-2021, 09:08  >>> 
Вбивство на Замковій: винуватцю винесено вирок...
14-07-2021, 09:04  >>> 
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
07-07-2021, 17:05  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Близько 100 офіцерів та їхні родини страждають "гаванським синдромом" – ЦРУ...
23-07-2021, 08:26  >>> 
Італія запроваджує сертифікат про вакцинацію на тлі зростання кількості нових ковід-заражень...
23-07-2021, 06:38  >>> 
Динаміка COVID в Україні майже стабільна: 726 випадків за добу...
22-07-2021, 08:50  >>> 

Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека

Суспільство | 23-07-2021, 18:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    

«Внесені зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів передбачають відображення у касових чеках, зокрема, найменування суб’єкта господарювання, заокругленої суми до сплати, зазначення валюти операції, найменування платіжної системи, а згодом і значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої», - зазначила Марія Мельник.

Так, наказами Міністерства фінансів України від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» та від 18.06.2021 № 329 «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» було внесено зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів.

Зазначені зміни стосуються реквізитів фіскальних касових чеків на товари (послуги), що створюються та друкуються реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій.

Отже, до 01.08.2021 реєстратори розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких перебували у Державному реєстрі РРО до набуття чинності Наказу № 306, проте не перебували на обліку у органах ДПС, обов’язково мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) для можливості виконання вимог щодо форми і змісту розрахункових документів/електронних розрахункових документів, які формують РРО.

РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках:

· найменування суб’єкта господарювання;

· заокруглення суми до сплати;

· зазначення валюти операції;

· найменування платіжної системи.

В зв’язку з прийняттям Наказу № 329 до 01 жовтня 2021 року РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.
   Новини по темі: Суспільство
Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека...
23-07-2021, 18:58  >>> 
(ВІДЕО) Операція ALECRIN: українські прикордонники допомогли викрити діяльність тютюнової мафії на Піринеях...
23-07-2021, 17:19  >>> 
За позовом прокуратури територіальній громаді міста Борислав повернуть земельну ділянку вартістю понад 6,8 млн грн...
23-07-2021, 17:15  >>> 
«Хотів попробувати як це вбивати людину» – підозрюваного взяли під варту...
23-07-2021, 12:31  >>> 
Відвантаження товару до реєстрації платником ПДВ, а отримання коштів за товар –після: чи потрібно сплачувати ПДВ з такої операції...
23-07-2021, 12:22  >>> 
Західне регіональне управління...
22-07-2021, 16:52  >>> 
Учасникам злочинної групи, яка труїла та оббирала заробітчан повідомлено про підозру...
22-07-2021, 13:41  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: повінь в Одесі, зустріч Байдена та Зеленського, Nord Stream 2...
22-07-2021, 08:53  >>> 
Уже 79% львів’ян отримують воду без хлору...
21-07-2021, 17:23  >>> 
Головні новини неділі та ночі: напад на прикордонників, форма збірної України...
19-07-2021, 09:48  >>> 
   ПолітикаПолітика
В Індонезії та Бразилії – майже по півтори тисячі смертей за добу від COVID...
23-07-2021, 10:16  >>> 
Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон...
23-07-2021, 08:24  >>> 
Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19...
23-07-2021, 08:21  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Головні новини вівторка і ночі: "РівнеАзот", повені в Китаї, політ Безоса...
21-07-2021, 09:13  >>> 
ЗМІ: Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні...
14-07-2021, 08:14  >>> 
Понад 30 штатів подали позов проти Google...
08-07-2021, 09:13  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека...
23-07-2021, 18:58  >>> 
(ВІДЕО) Операція ALECRIN: українські прикордонники допомогли викрити діяльність тютюнової мафії на Піринеях...
23-07-2021, 17:19  >>> 
За позовом прокуратури територіальній громаді міста Борислав повернуть земельну ділянку вартістю понад 6,8 млн грн...
23-07-2021, 17:15  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 
Театр імені Марії Заньковецької отримає сучасне сценічне освітлення...
30-06-2021, 15:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:06 Наступного тижня у Львові також щепитимуть вакциною Moderna
18:58 Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека
17:19 (ВІДЕО) Операція ALECRIN: українські прикордонники допомогли викрити діяльність тютюнової мафії на Піринеях
17:15 За позовом прокуратури територіальній громаді міста Борислав повернуть земельну ділянку вартістю понад 6,8 млн грн
12:31 «Хотів попробувати як це вбивати людину» – підозрюваного взяли під варту
12:22 Відвантаження товару до реєстрації платником ПДВ, а отримання коштів за товар –після: чи потрібно сплачувати ПДВ з такої операції
10:16 В Індонезії та Бразилії – майже по півтори тисячі смертей за добу від COVID
08:26 Близько 100 офіцерів та їхні родини страждають "гаванським синдромом" – ЦРУ
08:24 Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон
08:21 Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования