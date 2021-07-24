Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про нові вимоги до фіскального чека Суспільство | 23-07-2021, 18:58 0 136

«Внесені зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів передбачають відображення у касових чеках, зокрема, найменування суб’єкта господарювання, заокругленої суми до сплати, зазначення валюти операції, найменування платіжної системи, а згодом і значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої», - зазначила Марія Мельник.



Так, наказами Міністерства фінансів України від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13» та від 18.06.2021 № 329 «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» було внесено зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів.



Зазначені зміни стосуються реквізитів фіскальних касових чеків на товари (послуги), що створюються та друкуються реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій.



Отже, до 01.08.2021 реєстратори розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких перебували у Державному реєстрі РРО до набуття чинності Наказу № 306, проте не перебували на обліку у органах ДПС, обов’язково мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) для можливості виконання вимог щодо форми і змісту розрахункових документів/електронних розрахункових документів, які формують РРО.



РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках:



· найменування суб’єкта господарювання;



· заокруглення суми до сплати;



· зазначення валюти операції;



· найменування платіжної системи.



В зв’язку з прийняттям Наказу № 329 до 01 жовтня 2021 року РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.





