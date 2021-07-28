Гвардійці затримали жінку-бойовика "ЛНР" Суспільство | 26-07-2021, 09:15 0 246 На Луганщині затримали жінку, підозрювану у причетності до незаконних збройних формувань.



Джерело: Пресцентр МВС



Дослівно: "… під час несення служби на стаціонарному блокпосту під час обов’язкової перевірки документів гвардійці обмежили пересування громадянки 1960 року народження, уродженки одного з райцентрів Луганщини.



Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань".



Деталі: 61-річну громадянку затримано та доставлено до місцевого відділу поліції.



Їй інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст.260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).