Винуватцю нападу на поліцейського, який намагався врегулювати бійку у парку Франка, винесено вирок Суспільство | 26-07-2021, 09:31 0 362

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного львів’янина, якого обвинувачували в умисному заподіянні правоохоронцю побоїв під час виконанням ним службових обов’язків (ч.2 ст.345 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=294866&fp=110), у квітні поточного року патрульні прибули на виклик про бійку у парку ім. Івана Франка у Львові, де спробували врегулювати конфлікт між чоловіками. Проте один із них поводився зухвало та агресивно, не реагував на законні вимоги поліцейських, лаявся до них, шарпав за формений одяг та накинувся з кулаками, внаслідок чого один з правоохоронців отримав тілесні ушкодження.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 2 роки позбавлення волі, та частково приєднав невідбуту частину покарання за інший злочин (вироком Залізничного районного суду від 24.11.2020 за ч.2 ст.186 КК України було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки, від якого був звільнений з іспитовим строком 2 роки), та визначив остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки та 1 місяць.