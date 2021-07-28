Доба на Донбасі: 11 обстрілів, двоє поранених військових ЗСУ Суспільство | 26-07-2021, 09:37 0 277 За добу 25 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил поранено двох бійців, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 3 порушення.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу Кримського ворог обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів.



У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.





Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



В результаті обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший – бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених – середньої тяжкості.



Станом на 7 годину ранку, 26 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.



Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.



Від початку цієї доби бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.