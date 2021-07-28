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| Газета №35 (55) / 2014
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ДВОЄ ІНОЗЕМЦІВ НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ЧУЖИМИ СЛОВАЦЬКИМИ ПАСПОРТАМИ
|Суспільство | 26-07-2021, 09:57
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Під час паспортного контролю в пункті пропуску «Рава-Руська» у прикордонників виникли сумніви щодо приналежності словацьких документів двом пасажирам.
Пасажири їхали рейсовим автобусом до Польщі.
Прикордонники з’ясували, що документи пред’явникам не належать, згодом іноземці зізналися, що вони є громадянами Індії.
Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до адмінвідповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.
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