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Незаконний видобуток піщано-гравійної суміші у гирла річки Стрий
|Суспільство | 26-07-2021, 11:59
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Прокурорами Стрийської окружної прокуратури виявлено факт незаконного видобутку на території Стрийського району піщано-гравійної суміші в межах гирла річки Стрий (ч.4 ст.240 КК України).
У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 2 одиниці спецтехніки, якою проводився забір і транспортування суміші, а також близько 20 т незаконно видобутої суміші.
Наразі вирішуються питання про повідомлення про підозру причетній особі, та накладення арешту на вилучене майно.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу – Стрийського МРВ УСБУ у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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