Незаконний видобуток піщано-гравійної суміші у гирла річки Стрий Суспільство | 26-07-2021, 11:59 0 240









Прокурорами Стрийської окружної прокуратури виявлено факт незаконного видобутку на території Стрийського району піщано-гравійної суміші в межах гирла річки Стрий (ч.4 ст.240 КК України).



У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 2 одиниці спецтехніки, якою проводився забір і транспортування суміші, а також близько 20 т незаконно видобутої суміші.







Наразі вирішуються питання про повідомлення про підозру причетній особі, та накладення арешту на вилучене майно.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу – Стрийського МРВ УСБУ у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури