Понад 8 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло до державного бюджету від Львівщини Суспільство | 26-07-2021, 13:34 0 236

У січні-червні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 8,3 млн грн або 165,9 відс доведеного показника.



У червні 2021 року надходження становлять 1,9 млн грн, що на 1,3 млн грн або на 189,6 відс більше доведених завдань, та на 0,03 млн грн або на 1,3 відс більше порівнюючи з минулим роком.















