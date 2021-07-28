В «ШЕГИНЯХ» ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ АФРИКАНКУ З ПІДРОБЛЕНИМИ ІТАЛІЙСЬКИМИ ДОКУМЕНТАМИ Суспільство | 26-07-2021, 13:39 0 230





Під час паспортного контролю в пункті пропуску «Шегині» у прикордонників Львівського загону виникли сумніви щодо приналежності документа одній із пасажирок автобуса.

28 річна жінка прямувала в країни ЄС автобусом «Запоріжжя – Свіноуйсьце». На контроль вона надала паспортний документ особи без громадянства Італії. Проте правоохоронці з’ясували, що документ не належить жінці та є підробленим. Крім того, у неї була італійська посвідка на постійне місце проживання, яка теж виявилася підробленою.



Іноземці нічого не залишалося, як зізнатися, що вона є громадянкою Республіки Гана. В Україну вона прибула навесні цього року через пункт пропуску «Бориспіль».



Порушницю державного кордону доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування усіх обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону України». Крім того, в діях жінки вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».



