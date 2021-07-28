ДВОЄ ІНОЗЕМЦІВ НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ЧУЖИМИ СЛОВАЦЬКИМИ ПАСПОРТАМИ Суспільство | 26-07-2021, 14:20 0 315



Під час паспортного контролю в пункті пропуску «Рава-Руська» у прикордонників виникли сумніви щодо приналежності словацьких документів двом пасажирам.

Пасажири їхали рейсовим автобусом до Польщі.

Прикордонники з’ясували, що документи пред’явникам не належать, згодом іноземці зізналися, що вони є громадянами Індії.

Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до адмінвідповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

