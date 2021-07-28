Тростянецькій ОТГ повернуто земельну ділянку, яку було самовільно зайнято для автозлому Суспільство | 26-07-2021, 17:51 0 320

Господарським судом задоволено позов Львівської обласної прокуратури про повернення земельної ділянки загальною площею понад 0,6 га.



Прокуратурою встановлено, що суб’єкт господарювання самовільно зайняв несформовану земельну ділянку комунальної власності житлової та громадської забудови, що знаходиться у селі Красів (Миколаївський район) вартістю 905 тис грн з метою розміщення автозлому. Для цього він огородив ділянку бетонним парканом та металевою сіткою.



Це і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволено.





Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури