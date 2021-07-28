Незвичний експорт Суспільство | 26-07-2021, 17:55 0 221





Днями в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на виїзд з України прибув транспортний засіб з товаром «Етикетки паперові з друкованим написом самосклеювальні». Згідно з товаросупровідними документами водій, громадянин України, переміщував на адресу компанії у Варшаві понад 10 тонн етикеток вартість 2807 євро. Відправником та продавцем товару було зазначено фізичну особу-підприємця з Львівщини. Вантаж містився у картонних коробках на 27 піддонах.

Під час митного огляду працівники митниці виявили, що зверху на коробках були аркуші картону із зображенням соків певної торгової марки, а під ними - аркуші з тисненням (готові для складання) пачок для сигарет марки «Marlboro». Водій транспортного засобу пояснив, що цей товар йому завантажили поблизу Львова, а його вміст він не перевіряв.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

