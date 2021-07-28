У морі біля Мальти врятували 46 мігрантів Суспільство | 27-07-2021, 09:09 0 162 Збройні сили Мальти (AFM) в понеділок врятували групу із 46 мігрантів, які постраждали.



Джерело: Xinhuanet



Деталі: За словами представника поліції, групу врятувала морська ескадра, і це було в рамках операції, яка розпочалася в неділю.



За даними громадської організації Alarm Phone, яка отримує дзвінки від людей, що перетинають Середземне море, деякі з мігрантів мали "важкі" вогнепальні поранення.



Однак представник поліції не спростував і не підтвердив цього факту.



Як зазначає видання, у числі врятованих мігрантів була дитина.