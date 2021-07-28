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Судитимуть заступницю начальника одного із відділів державної виконавчої служби міста Львова

Суспільство | 27-07-2021, 09:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 340 340    



Франківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника одного із відділів державної виконавчої служби міста Львова за фактами несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, а також в умисному перешкоджанні виконанню рішення суду, вчиненого службовою особою (ч.1 ст.362, ч.2 ст.382 КК України).

Встановлено, що жінка незаконно вилучила з реєстру боржників чоловіка, автомобіль якого знаходився під обтяженням, після чого він зміг відчужити його. Таким чином обвинувачена завдала шкоди страховій компанії, яка є у виконавчому провадження стягувачем та перешкодила виконанню рішення суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції Львівської області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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