ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Суспільство | 27-07-2021, 12:05 0 121





Впродовж минулого тижня робочою групою, утвореною наказом Держлісагентства України від 12.07.2021 № 426 у складі головного спеціаліста Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства України Мусійовського А.Й. (керівник робочої групи), заступника начальника відділу охорони та захисту лісу Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства Касянчука В.М. та головного спеціаліста відділу використання лісових ресурсів Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Боровицького О.М. було проведено перевірку з питань додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці на державних лісогосподарських підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Відомчим галузевим оперативним адміністративно-громадським контролем за станом охорони праці було охоплено ДП «Славське ЛГ», НПП «Сколівські Бескиди», ДП «Бібрське ЛГ», ДП «Золочівське ЛГ та ДП “Радехівське ЛМГ”.

Проведення внутрішнього аудиту з охорони та безпеки праці зумовив факт допущення нещасного випадку з летальним наслідком, який стався з лісорубом ДП «Славське ЛГ».

Фахівці з охорони праці Держлісагентства мали можливість ознайомитися з специфікою роботи і умовами праці різних форм господарювання Львівщини: від проведення лісозаготівельних робіт штатними працівниками підприємства до надання послуг у лісовому господарстві з боку приватних суб’єктів господарювання. Ними відмічено постійну планомірну роботу, яка проводиться лісівниками області щодо профілактики та зниження рівня виробничого травматизму. Зокрема, підприємства отримали дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки і Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Керівник групи Андрій Мусійовський наголосив, що ні для кого не є секретом, що лісова галузь – одна з найбільш небезпечних і небезпека може підстерігати лісівників на будь-якому етапі виробничо-технологічного ланцюга. І головне — не покарати, а озброїти працівників лісогосподарських підприємств знаннями, навчити критично оцінювати ризики і уникати їх. Тому, філософія збереження життя та здоров’я працівників повинна бути пріоритетом у діяльності кожного підприємства.

По результатах роботи були складені акти перевірки з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, на виконання яких будуть вжиті відповідні заходи щодо покращення стану охорони праці та профілактики виробничого травматизму.

