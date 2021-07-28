Зловмисники домовилися з інспектором митного поста «Яворів», який умисно зареєстрував мільйонний вантаж під виглядом дешевої керамічної плитки. Суспільство | 27-07-2021, 13:41 0 105 На Львівщині ліквідовано канал незаконного ввезення високоліквідних товарів в Україну за сприяння співробітників Галицької митниці









На підставі матеріалів оперативно-розшукового підрозділу Львівського прикордонного загону, співробітники ТУ ДБР у м. Львів за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, 27 жовтня 2020 року розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, відносно причетності співробітників Галицької митниці Державної митної служби України та цивільних осіб до організації незаконного ввезення високоліквідних товарів на територію України через пункти пропуску в межах Львівської області.



І як результат, 14 листопада 2020 року в пункті пропуску «Краківець» правоохоронці припинили спробу незаконного ввезення великої партії незадекларованого товару.



Так, встановлені фігуранти кримінального провадження, які входять до близького оточення особи із санкційного списку РНБО, намагалися незаконно перемістити з країн ЄС одяг та косметику відомих брендів на понад 16 мільйонів гривень під виглядом товару «керамічна плитка». Встановлено, що зловмисники використали товаросупровідні документи, що містили неправдиві відомості про найменування товару та домовилися з інспектором митного поста «Яворів», який умисно вніс неправдиві дані про товар до системи митного оформлення, а саме – зареєстрував мільйонний вантаж під виглядом дешевої керамічної плитки.



Надалі, з метою уникнення відповідальності та приховування ознак злочинних дій, організатори вказаної протиправної діяльності спільно зі співробітниками митного поста вдалися до хитрощів та намагалися безпідставно повернути вантажний автомобіль з «контрабандою» до Польщі. Проте правоохоронці завадили даним планам, вантажний автомобіль з товаром затримали, а вказаний факт задокументували та врахували у досудовому розслідуванні.



Загалом під час проведення слідчих дій правоохоронці отримали достатньо доказів щодо причетності фігурантів провадження до вчинення кримінального правопорушення.



Наразі першому фігуранту – вищевказаному інспектору митного поста «Яворів», на підставі наявних матеріалів – повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема – за ч. 2 ст. 15 «Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі» та ч. 3 ст. 362 «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї». Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від трьох до шести років.



Розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх фігурантів кримінального провадження.

















