ДВОХ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЛЬВІВЩИНІ Суспільство | 27-07-2021, 14:34 0 123



Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Львівського загону отримали інформацію про те, що в одному з готелів м. Хирів поселилися іноземці, які планують потрапити в Польщу незаконним шляхом.

Про зазначене оперативники сповістили своїх колег з відділення прикордонної служби «Нижанковичі».



Згодом прикордонний наряд за кілька сотень метрів до кордону з Польщею затримав двох чоловіків – громадян Туреччини. Зазначимо, що іноземці мали з собою наплічники з особистими речами та документи, проте перетнути кордон планували поза пунктом пропуску.



Правоохоронці встановили, що чоловіки прибули в Україну літаком зі Стамбула на початку літа. Для з’ясування усіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності затриманих доставлено до прикордонного підрозділу.



Наразі на порушників складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справі прийматиме суд.

