Майже 83 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією Суспільство | 27-07-2021, 14:36 0 160



Головним управлінням ДПС у Львівській області вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року за результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 82,6 млн гривень.









