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"Найімовірніше, йдеться про умисний підпал" – директор Хортиці про пожежу в заповіднику
|Суспільство | 28-07-2021, 08:22
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|Директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко заявив, що швидше за все пожежа у лісах заповідника виникла через підпал.
Джерело: Остапенко в ефірі Hromadske.radio
Пряма мова: "Було декілька місць загоряння, тому, найімовірніше, йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі.
Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись".
Що передувало: 27 липня близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Національного заповідника "Хортиця" сталася пожежа, під час якої знищено близько 1 гектару лісового масиву.
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