Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 400 порушень "тиші" на Донеччині Суспільство | 28-07-2021, 08:30 0 202 Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області.



Джерело: Звіт СММ ОБСЄ



Деталі: У Донецькій області СММ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню, включно з 119 вибухами. За попередню добу в цій області зафіксовано 10 порушень.



У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 138 порушень.



Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, зокрема декілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петрівського та поблизу неї.



У Місії зазначають, що свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на чотирьох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.



Крім того, БПЛА Місії знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.





Нагадаємо: Російські окупанти тричі порушили "тишу", в тому числі й запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.