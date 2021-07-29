Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів Суспільство | 28-07-2021, 08:48 0 206 За добу 27 липня в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 3 порушення "тиші".





Джерело: Штаб ООС



Деталі: Поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.



У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Станом на 7 годину ранку 28 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.





На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає.



Нагадаємо: Російські окупанти запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.