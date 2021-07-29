П’ЯТЬ РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ПРИЗНАЧИВ СУД УКРАЇНЦІ ЗА СПРИЯННЯ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕПРАВЛЕННЮ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН Суспільство | 28-07-2021, 13:49 0 199





П’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік 6 місяців призначив суд українці за незаконне переправлення іноземців через кордон.

Суд встановив, що громадянка України у жовтні 2020 року за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб сприяла незаконному переправленню через державний кордон України до Республіки Польща чотирьох іноземців – громадян Туреччини, Іраку та двох громадян Сирії.



Жінка, по прибутті іноземців з Туреччини в Одесу, сприяла їх перевезенню в м. Кременець Тернопільської області. Вона заздалегідь винайняла помешкання для їхнього проживання, а також купувала продукти харчування за надані ними кошти. Приблизно через тиждень вона сприяла перевезенню іноземців до Львова для подальшого переправлення їх через лінію кордону поза встановленими пунктами пропуску до Республіки Польща. Згодом, на автодорозі Мшанець – Головецько, на відстані 5 км до державного кордону України, іноземців затримав прикордонний наряд Львівського прикордонного загону.



Надалі жінка, продовжуючи свою злочинну діяльність, діяла за відпрацьованою вже схемою та повторно у листопаді минулого року знову сприяла незаконному переправленню через державний кордон України чотирьох громадян Іраку. Іноземців з Одеси доставили до м. Кременець, потім до м. Буськ, де вони проживали декілька днів, а далі до м. Львів для подальшої організації оборудки з незаконного їх переправлення в Польщу. Іноземців затримали в помешканні під час обшуків.



В судовому засіданні обвинувачена свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.



Суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк рік. Також суд ухвалив звільнити жінку від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 1 рік 6 місяців не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.



Зазначимо, що кримінальне провадження за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» здыйснювалось на підставі матеріалів, наданих співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Львівського прикордонного загону.

