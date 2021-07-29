Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області: «Добровільне декларування неоподаткованих свого часу активів обопільно вигідне і громадянину, і державі» Суспільство | 28-07-2021, 14:02 0 143





«Одноразове добровільне декларування – це цивілізована легалізація активів громадян, які свого часу були приховані від оподаткування.



Завдяки цьому процесу держава дає можливість платникам податків повернути кошти у прозорий та легальний обіг.



Потенційно – це сотні мільярдів гривень.



В рамках цієї амністії ставка податку складатиме 5 відсотків, для закордонних активів – 9 відсотків.



Декларацію можна буде подати лише в електронному вигляді з 1 вересня цього року по 1 вересня наступного, 2022 року.



Важливо, що це декларування є правом, а не обов’язком громадянина, а декларант у випадку декларування неоподаткованих свого часу активів буде звільнений від відповідальності», - зазначила Марія Мельник.











