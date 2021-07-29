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У Львові судитимуть працівницю Укрпошти, яка привласнила понад 700 тис грн
|Суспільство | 28-07-2021, 14:07
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За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 53-річної львів’янки за фактами розтрати, заволодіння чужим майном, несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, а також підробки документів на переказ та їх використанні (ч.5 ст.191, ч.3 ст.362, ч.2 ст. 200 КК України).
Встановлено, що жінка, будучи на посаді заступниці головного бухгалтера в одній із компаній поштового зв'язку, за допомогою особистого ключа доступу до банківської комп'ютерної системи створювала та засвідчувала завідомо неправдиві документи, завдяки яким перераховувала кошти в якості поповнення на свої власні банківські рахунки.
У такий спосіб обвинувачена привласнила понад 721 тис грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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