СЛУХАННЯ ТРИВАЮТЬ – ПАЧКАРІ «ПРАЦЮЮТЬ»… ПРИКОРДОННИКИ ЗНОВУ ЗАТРИМАЛИ ФІГУРАНТА СПРАВИ ПРО ВБИВСТВО ВАДИМА БЕРЕЗЕНСЬКОГО Суспільство | 28-07-2021, 14:32 0 177





В рамках проведення операції «Карпати – 2021» військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону попередили спробу переміщення через кордон тютюнових виробів.



О другій годині ночі, під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, прикордонний наряд помітив групу осіб із пакунками. Пачкарі несли в Румунію 19 ящиків сигарет. Зрозумівши, що їх викрито перемитники покидали свої ноші та спробували втекти. Переслідуючи зловмисників прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. Одного із втікачів затримали. Ним виявився 23-річний громадянин України мешканець села Видричка Рахівського району Закарпатської області.



Загалом у покинутих пакунках містилось 9460 пачок безакцизних сигарет.



Окрім того, під час огляду місцевості прикордонники виявили тепловізор та радіостанцію контрабандистів.



Стосовно затриманого правопорушника склали адмінпротоколи за ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» та ч.1 ст. 204 -1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.



Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» направлено повідомлення до ГУ ДФС в Закарпатській області.



Найбільш прикрим для прикордонників є той факт, що затриманий виявився тим самим порушником у гідрокостюмі, якого впіймали на березі Тиси зі значною сумою готівки напередодні трагічної загибелі Вадима Березенського і саме його приїхав «відвойовувати» підозрюваний у вбивстві прикордонника…







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону