Близько 20 будинків у Залізничному районі – без електропостачання через технічні проблеми на мережі ПАТ «Львівобленерго» Суспільство | 28-07-2021, 14:34 0 190 За інформацією Залізничної районної адміністрації, з вчорашнього дня близько 20 будинків району – без електропостачання через технічні несправності, які виникли на мережі ПАТ «Львівобленерго». Ремонтні бригади товариства працюють над вирішенням проблеми, однак подача електрики поки не відновлена.



«Від вчорашнього вечора близько 20 будинків – це район вул. Сигнівка – Патона – Ряшівська – без електропостачання. Ремонтні бригади ПАТ «Львівобленерго» працюють над відновленням, однак поки будинки без електрики. Розглядають варіант під’єднання їх до мережі заводу «ЛОРТА», - повідомив Ігор Герич, заступник голови Залізничної РА.





