Прокуратура повернула двом територіальним громадам землі вартістю 7,2 млн грн Суспільство | 28-07-2021, 18:07 0 192



Червоноградська окружна прокуратура у суді домоглася визнання п’яти земельних ділянок загальною площею 12 га відумерлою спадщиною та передачу їх у власність Радехівської та Лопатинської об’єднаних територіальних громад.



Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати відумерлою спадщину, оскільки органи місцевого самоврядування не вживали заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їхнього протиправного використання.



Оціночна вартість зазначених ділянок становить 7,2 млн грн.



На цей час земельні ділянки прийнято до комунальної власності територіальних громад.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури