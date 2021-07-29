В ОРДЛО привезли чергову партію російської вакцини від COVID Суспільство | 29-07-2021, 09:18 0 71 На окуповані території Донецької та Луганської областей доставили партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник Лайт".





Джерело: "Новости Донбасса", росЗМІ "Риа Новости"



Деталі: Так, до непідконтрольної українському уряду території Донецької області Росія привезла 86 тисяч доз вакцини. Скільки доз привезли до терористичного угруповання "ЛНР" невідомо. Проте там повідомили, що вже завершено розвантаження партії.



У так званому "МОЗ ДНР" кажуть, що вакцину поділять між медичними закладами, де організували 51 пункт вакцинації.



Довідково: "Спутник Лайт" – це різновид російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Головна відмінність полягає в тому, що різновид "Лайт" вводиться однією дозою, а не двома.



Передісторія:



У січні окупаційна влада ОРДО заявила про отримання першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Громадян України з території ОРДЛО будуть пропускати для вакцинації від COVID-19 на підконтрольну територію без самоізоляції.

