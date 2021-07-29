Бойовики обмежують рух спостерігачів ОБСЄ Суспільство | 29-07-2021, 09:22 0 70 Російські окупанти продовжують обмежувати пересування спостерігачів ОБСЄ, також не припиняються порушення режиму припинення вогню.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 28 липня



Деталі: Зокрема, у Донецькій області СММ зафіксувала 149 порушень режиму припинення вогню, серед яких був 21 вибух. За попередній звітний період нарахували 394 порушення режиму.



На Луганщині зафіксували 76 порушень режиму"тиші", зокрема 12 вибухів. Добою раніше таких порушень взагалі не було.



У звіті йдеться, що обмеження свободи пересування СММ тривали, зокрема на двох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.



Нагадаємо:



Від початку цієї доби до 17:00 у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.