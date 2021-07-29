Мешканцям Нью-Йорка заплатять по $100 за щеплення від COVID Суспільство | 29-07-2021, 09:47 0 73 З 30 липня мешканцям Нью-Йорка будуть платити 100 доларів за першу дозу вакцини від коронавірусу.



Джерело: NBC



Деталі: Відповідне рішення ухвалили у мерії. Для отримання коштів жителям треба зареєструватись на спеціальному сайті.



Виплата коштів за вакцинацію спричинена різким зростанням кількості випадків коронавірусу у місті. Раніше мер заявив, що містяни мають або вакцинуватись, або щотижнево здавати тести.



Наразі вакциновано від 45% до 65% мешканців міста, залежно від району.