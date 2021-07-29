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Окупанти обстріляли ряд позицій українських військових – ООС

Суспільство | 29-07-2021, 09:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
Протягом минулої доби російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Зайцевого ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Пісків найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Окрім того, у напрямку Новотошківського ворог здійснював обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Також неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Кам’янки противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Російські окупанти також вели вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

Окрім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Також в районі Південного ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 29 липня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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