Окупанти обстріляли ряд позицій українських військових – ООС Суспільство | 29-07-2021, 09:58 0 79 Протягом минулої доби російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, неподалік Зайцевого ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.



Біля Пісків найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.



Окрім того, у напрямку Новотошківського ворог здійснював обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Також неподалік Південного ворог двічі вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Біля Кам’янки противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Російські окупанти також вели вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.



У напрямку Авдіївки противник застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.



Окрім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.



Також в районі Південного ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.



На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.



Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.



Станом на 7 годину ранку, 29 липня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.