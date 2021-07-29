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МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ЗАПРОШУЄ ГРОМАДЯН ДО ЛАВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ

Суспільство | 29-07-2021, 10:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    


Мукачівський прикордонний загін проводить прийом громадян на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України.

Для проходження служби на посадах інспекторів прикордонної служби, зв'язківців, фельдшерів, водіїв та кухарів в підрозділах охорони кордону в межах Закарпаття, а саме: в місті Мукачево та в населених пунктах Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 57 років. Заробітна плата військовослужбовців, які укладають перший контракт складає 10,5 тисяч гривень та зростає залежно від займаної посади та вислуги років. Крім того, одразу після підписання першого контракту, виплачується підйомна грошова допомога у розмірі 20 тисяч гривень. Раз на рік на оздоровлення військовослужбовці отримують грошову виплату понад 10 тисяч гривень.

Для юнаків призовного віку підписання контракту з Держприкордонслужбою це прекрасна альтернатива проходженню строкової служби, тобто звільнення від строкової служби та можливість проходження служби за контрактом лише в межах Закарпатської області з отриманням заробітної плати.

Військовослужбовців, які укладають перший контракт (на три роки), не залучають до проведення операції Об'єднаних сил на сході України.

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0679540077, 0663484710, 0965885843 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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