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Суд виніс вирок колишній начальниці одного із відділень банку Кам’янка-Бузька

Суспільство | 29-07-2021, 12:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 162 162    

Закінчено заочний судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо колишньої начальниці одного із відділень АКІБ «УкрСиббанк», яку обвинувачували у заволодінні чужим майном та службовому підроблені (ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що у 2011-2012 роках жінка розробила злочинну схему, яка полягала у тому що вона, як уповноважена особа від імені банку, укладала фіктивні договори банківських вкладів з громадянами, однак надані ними грошові кошти обвинувачена у касу банку не вносила, а потерпілим складала і видавала фіктивні документи, які нібито підтверджували договір депозиту.

Загалом внаслідок своїх протиправних дій засуджена заволоділа понад 57 тис дол США та близько 22,5 тис Євро.

Суд підтримав обґрунтовану позицію керівниці Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинувачену винною та призначив покарання – 8 років позбавлення волі з позбавлення права займати посади, пов’язані з фінансово-банківською справою строком на 3 роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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