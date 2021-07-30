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У Сокалі затримано чоловіка, який продавав особливо небезпечний наркотик
|Суспільство | 29-07-2021, 12:45
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За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури викрито 41-річного мешканця м. Сокаль за фактом придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, чоловік організував продаж канабісу за місцем свого проживання, а його клієнтами були мешканці Червоноградського району.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України одразу після збуту чергової дози наркотиків.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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