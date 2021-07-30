У Сокалі затримано чоловіка, який продавав особливо небезпечний наркотик Суспільство | 29-07-2021, 12:45 0 177



За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури викрито 41-річного мешканця м. Сокаль за фактом придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства, чоловік організував продаж канабісу за місцем свого проживання, а його клієнтами були мешканці Червоноградського району.



Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України одразу після збуту чергової дози наркотиків.



Наразі фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури