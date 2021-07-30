|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 233 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами сплатили з початку року платники податків Львівщини
|Суспільство | 29-07-2021, 12:47
| 0 179
|
У січні-червні 2021 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 232,9 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 61,9 млн грн або на 36,2 відс більше порівнюючи з минулим роком.
У червні 2021 року до місцевого бюджету надійшло 39,4 млн грн, що на 11,8 млн грн або на 42,6 відс більше ніж в минулому році.
|
|