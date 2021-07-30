Хабарі за виготовлення закордонних паспортів – у Львові викрито начальницю одного із відділів міграційної служби Суспільство | 29-07-2021, 12:51 0 171







За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито начальницю відділу одного із центрів оформлення документів ЛМУ ГУ ДМС у Львівській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



За даними слідства, службовиця організувала систематичне вимагання у громадян України неправомірної вигоди за прискорення та безперешкодне виготовлення паспортів для виїзду за кордон.



Після одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 3 тис грн, жінку затримано в порядку ст.208 КПК України. Загалом задокументовано отримання фігуранткою 8 тис грн неправомірної вигоди.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.



Перевіряються факти можливої причетності керівництва ГУ ДМС у Львівській області.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



