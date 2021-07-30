Львівські митники виявили понад 13 кг бурштину, схованого в автомобілі Суспільство | 29-07-2021, 15:27 0 178



28 липня водій мікроавтобуса «Volkswagen», прямуючи до Республіки Польщі через пункт пропуску «Грушів-Будомєж», обрав смугу руху «зелений коридор». Тим самим 56-річний мешканець Волині засвідчив, що не має товарів, на переміщення яких встановлено заборони чи обмеження.

Однак, під час огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра, що там можуть бути приховані товари.

Транспортний засіб скерували на поглиблений огляд, де митники, спільно з прикордонниками, виявили у конструктивних порожнинах авто необроблене каміння різної форми жовто-коричневого кольору, вагою понад 13 кг.

За цим фактом працівники митниці склали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Товар та автомобіль, загальна вартість яких понад 200 тис. гривень, вилучено.

