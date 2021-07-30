150 ЄВРО ХАБАРА ЗАПРОПОНУВАВ УГОРЕЦЬ ПРИКОРДОННИКАМ ЗА МОЖЛИВІСТЬ В’ЇХАТИ В УКРАЇНУ БЕЗ ПЛР-ТЕСТУ Суспільство | 29-07-2021, 15:33 0 188



Учора в пункті пропуску «Лужанка» прикордонник Мукачівського загону, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупції, припинив спробу надання неправомірної вигоди. Хабарем у розмірі 150 євро намагався підкупити інспектора прикордонного служби 23-річний громадянин Угорщини.



Іноземець їхав в нашу країну без довідки про проходження ПЛР-тестування та спробував «купити» можливість перетнути кордон з порушенням. Проте отримав від прикордонника категоричну відмову на протизаконну пропозицію. Про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» військовослужбовці проінформували співробітників поліції .



Загалом, впродовж липня прикордонники Мукачівського загону 25 разів відмовились від неправомірних грошових винагород на загальну суму 40 000 форинтів, 3300 гривень та 370 євро.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону