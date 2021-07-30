Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання Суспільство | 29-07-2021, 15:39 0 190



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України за посиланням https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485 розміщено проєкт наказу, яким планується затвердити:



- форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації;



- Порядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Порядок).



Наказ розроблено відповідно, зокрема до Закону України від 15 червня 2021 року № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особам належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», який набрав чинності 21.07.2021.



Згідно з проєктом Порядку, одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до ДПС України в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу України, та особливостей, встановлених новим підрозділом 94 розділу ХХ Податкового кодексу України.



